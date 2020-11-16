В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился второй период хоккейного матча между СКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, после 40 минут игры гости ведут со счетом 2:1.

Во втором игровом отрезке была заброшена всего одна шайба: отличился нападающий СКА Антон Бурдасов с передачи Владимира Ткачева.

Счет был открыт еще в первом периоде: автором заброшенной шайбы стал нападающий уфимцев Сакари Маннинен, отличившийся на 11-й минуте. В роли его ассистентов выступили Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. На 16-й минуте форвард Никита Сошников удвоил преимущество гостей, реализовав большинство. В эпизоде приняли участие Шакир Мухамадуллин и Дмитрий Кугрышев.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.