Российская модель, певица и актриса Елена Кравец отреагировала на скандальную ситуацию с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Мне жаль, что это видео Артема стало общественным достоянием. У меня много знакомых футболистов, я знаю, что в раздевалках они часто помогают друг другу снять напряжение после матчей», — сказала Кравец, слова которой приведены в инстаграме tv_zvezdy.

Напомним, ранее в сеть попало видео интимного характера с участием Дзюбы, после чего футболист был отстранен от матчей сборной России, а также лишился капитанской повязки в «Зените». По словам игрока, он был готов к утечке видео, так как его шантажировали и требовали 5 миллионов долларов.

После случившегося объединение фанатов «Зенита» освистало Дзюбу во время матча с «Краснодаром». Однако многие болельщики поддержали футболиста и создали петицию с требованием вернуть его в сборную России.