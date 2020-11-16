Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как поняла, что готова к четверным прыжкам.

По словам спортсменки, осознание пришло в прошлом году, когда она не попала в финал Гран-при, но находилась в хорошей форме.

«Так что выдался большой перерыв и появилось много времени на разучивание чего-то нового. А весь прошлый сезон Алексей Николаевич мало-помалу внушал мне, что я могу прыгнуть четверной, у меня получится», — сказала Туктамышева в интервью GQ.

Спортсменка добавила, что в начале сезона выполняла прыжок на удочке, а потом захотела сделать его без посторонней помощи. Ещё неделю Елизавета поработала со страховкой, а затем за пару дней собрала прыжок.

«Это было не так уж сложно. У меня все от головы идет: если чуть-чуть сомневаюсь – не дождетесь никогда. Я не из тех, кто берет и делает, отключая инстинкт самосохранения», — сказала Туктамышева.