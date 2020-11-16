Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на проекте «Ледниковый период».

В прошлом выпуске жюри не удостоили Бузову и Соловьева высших оценок, и Губерниев согласился с их мнением. Бузова и Соловьев исполнили номер на песню Филиппа Киркорова «О любви» из фильма «Экипаж». Судьи поставили им 5,8 за технику и 5,9 за артистизм. В качестве недостатков специалисты отметили нелучшую гибкость Ольги, которая, по их мнению, не тянет стопы, а также медленное исполнение танца.

Пара попала в номинацию и может покинуть проект уже в следующем выпуске. Филипп Киркоров, также принимавший участие в съемках «Ледникового периода», выразил возмущение сложившейся ситуацией. «У меня нет слов — как могли появиться такие низкие оценки?» — написал Киркоров в «Инстаграме».

«Да ладно вам, полная фигня», — ответил ему Дмитрий Губерниев.