В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился хоккейный матч между СКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, хозяева одержали победу со счетом 3:2 в овертайме.

Счет был открыт в первом периоде: втором заброшенной шайбы стал нападающий уфимцев Сакари Маннинен, отличившийся на 11-й минуте. В роли его ассистентов выступили Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. На 16-й минуте форвард Никита Сошников удвоил преимущество гостей, реализовав большинство. В эпизоде приняли участие Шакир Мухамадуллин и Дмитрий Кугрышев.

Во втором периоде нападающий СКА Антон Бурдасов сократил отставание хозяев, забросив шайбу с передачи Владимира Ткачева. В третьей двадцатиминутке Бурдасов оформил дубль и перевёл игру в овертайм. Ассистентские очки на свой счет записали Иван Морозов и Андрей Кузьменко.

В дополнительное время армейцам понадобилось всего 15 секунд, чтобы забросить победную шайбу. Автором гола стал Владимир Ткачев.