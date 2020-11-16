Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мнением о том, почему фигурное катание в России получило большую популярность после Олимпийских игр в Сочи.

По мнению Туктамышевой, в их виде спорта была очень высокая конкуренция, на одну строну приходилось много хороших спортсменок.

«Вот чемпионат России – это, считайте, самый сложный старт в сезоне. И первая шестерка наших спортсменок может конкурировать за первое место на Европе и за тройку на чемпионате мира», — сказала Туктамышева, слова которой приводит GQ.

Спортсменка добавила, что популяризовало фигурное катание то, что россиянки стали практически непобедимы, и людям стало интересно за этим наблюдать. Кроме того, с приходом интернета появились скандалы и обсуждения, за которыми тоже следит аудитория.

«В этом ключе о фигуристах тоже начали узнавать. И на Медведеву, Загитову, Косторную и так далее захотелось посмотреть», — сказала Туктамышева.