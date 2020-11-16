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  • 23:46,  16 ноября 2020
Биатлон
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Ройселанн выиграла тестовую гонку сборной Норвегии, Экхофф промахнулась 6 раз

Ройселанн выиграла тестовую гонку сборной Норвегии, Экхофф промахнулась 6 раз
Марте-Ульсбю Ройселанн. Фото: instagram.com/marteolsburoiseland

Девятикратная чемпионка мира по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн показала лучший результат в тестовой гонке сборной Норвегии, которая состоялась в Шушене.

Спортсменки бежали спринтерскую дистанцию длиной 3,3 километра. Согласно правилам, за каждый промах они получали 20 штрафных секунд.

Ройселанн не допустила ни одной ошибки на стрельбе и финишировала первой. Второе место заняла Ида Лиен с одним промахом, третье — Тириль Экхофф, допустившая шесть ошибок на рубеже. В первую пятерку также вошли Марте Йохансен и Йенни Энодд, обе отстреляли чисто.

Напомним, первый этап Кубка мира стартует 28 ноября, он будет проходить в Контиолахти (Финляндия). Там же состоится и второй этап, так как IBU принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы сократить количество перемещений спортсменов.

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