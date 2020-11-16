Куклина призналась, что не любит вопросы про свой макияж во время гонок

Российская биатлонистка Лариса Куклина призналась, что не любит вопросы про макияж во время гонок.

«Да, я крашу ресницы, но у меня нет чего-то сверхъестественного. Я не понимаю, когда пишут: «Как можно с таким макияжем бегать или тренироваться?» Но на самом деле у меня самый минимум дневного макияжа обычной девушки», — сказала Куклина для блога СБР на Sports.ru.

Спортсменка подчеркнула, что тратит на макияж не более 15 минут. По ее словам, с утра она умывается, приводит себя в порядок и идет делать зарядку.

Напомним, Куклина без отбора вошла в состав сборной России на Кубок мира-2020/21, так как по итогам прошлого сезона вошла в топ-30 общего зачета.