Перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России произошла замена судей.

Изначально предполагалось, что обслуживать встречу будет польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански. Однако в понедельник, 16 ноября, стало известно, что на матче будет работать англичанин Энтони Тэйлор. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром будет Матей Юг.

Напомним, Россия на выезде сыграет с Сербией в среду, 18 ноября. Игра будет проходить в Белграде, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Накануне подопечные Станислава Черчесова в гостях проиграли сборной Турции в товарищеской встрече — 2:3. Польский арбитр Шимон Марчиняк удалил россиянина Андрея Семенова, за что был подвергнут резкой критике.