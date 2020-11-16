Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что сталкивается с сомнениями при изучении четверных прыжков.

«Я, пока тренирую четверной, думаю: «Мне в этом возрасте уже детей рожать можно, а не четверные тулупы на льду крутить». С каждым годом будет всё сложнее вкрутиться в эти четыре оборота», — сказала Туктамышева в интервью GQ Russia.

По словам спортсменки, подсознание подсказывает ей, что четверные прыжки — это опасно, их лучше не исполнять. Елизавета пояснила, что в таких случаях, когда не чувствует стопроцентной уверенности, подъезжает к своему тренеру Алексею Николаевичу Мишину, чтобы получить слова поддержки.

«Подъезжаю к Алексею Николаевичу и спрашиваю: «Я же не получу травму? Я же не убьюсь?». — «Нет, нормально все будет». — «Ну ладно», — сказала Туктамышева.

Напомним, фигуристка уже пробовала исполнять четверной прыжок на соревнованиях, однако пока не добилась успеха.