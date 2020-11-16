Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, будет ли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева принимать участие в соревнованиях текущего сезона.

«Если нам и стоит ждать Женю в этом сезоне, то только на чемпионате России. Думаю, что, если она выздоровеет, ее допустят», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что травма спины — непростое дело, сначала её нужно залечить, затем набрать форму и только после этого бороться на соревнованиях. По мнению специалиста, Медведева не хочет возвращаться и быть на восьмых-девятых местах.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, стало известно, что Медведева пропустит российский этап Гран-при. Ранее она была вынуждена прервать тренировочный процесс из-за проблем со спиной: Евгения проходила обследование в клинике спинальной нейрохирургии, после чего у нее обнаружили защемление нерва в позвоночнике.