Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев начали матч в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Для обоих спортсменов эта игра является первой на данном соревновании.

Спортсмены выступают в группе «Токио-1970», которая названа так в честь 50-летнего юбилея турнира. В их квартет также попали первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман. Сегодня Джокович в двух партиях обыграл Шварцмана в стартовом поединке группового этапа.

Вторая группа носит название «Лондон-2020», в нее распределились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв. Накануне Рублев в двух партиях уступил Надалю в первом туре.