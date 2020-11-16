Серебряный призер чемпионата мира-2019 Элизабет Турсынбаева поделилась видео с тренировки группы Этери Тутберидзе в «Хрустальном».

На видео, опубликованном на канале фигуристки в YouTube, показан спортивный зал, часть ледовой тренировки и раздевалка. Элизабет запечатлела своих партнеров по тренировочной группе — Алину Загитову, Дарью Усачеву, Майю Хромых, Софью Акатьеву, Даниила Самсонова и Мориса Квителашвили. Также в кадре появился хореограф Даниил Глейхенгауз.

Напомним, из-за травмы спины Турсынбаева пропустила сезон-2019/20. В этом году спортсменка вернулась к полноценным тренировкам, однако приняла решение не выступать на этапе Гран-при.