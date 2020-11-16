Евгения Медведева снялась с Гран-при России, СКА одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Медведева не выступит на Гран-при России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с российского этапа Гран-при, так как продолжает восстанавливаться после травмы спины. Фигуристка еще не принимала участие в соревнованиях текущего сезона, однако остается вероятность, что она выступит на пятом этапе Кубка России в Москве и на чемпионате страны.

СКА вырвал победу у «СЮ», проигрывая 0:2

Петербургский СКА дома одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым», проигрывая 0:2 после первого периода. Во втором игровом отрезке Антон Бурдасов сократил отставание армейцев, а в третьем — сравнял счет и перевел игру в овертайм. Победную шайбу забросил Владимир Ткачев — 3:2.

Джокович стартовал с победы на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартовал с победы на Итоговом турнире АТР. В стартовом поединке группового этапа он в двух партиях одолел аргентинца Диего Шварцмана. Его следующими соперниками будут россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Произошла замена судейской бригады на матч Сербия — Россия в Лиге наций

Перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России произошла замена судей.

Изначально предполагалось, что обслуживать встречу будет польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански. Однако в понедельник, 16 ноября, стало известно, что на матче будет работать англичанин Энтони Тэйлор. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром будет Матей Юг.

Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус в сборной России

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной команды. Его анализ будет перепроверен, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.

Вильмар Барриос получил травму в сборной Колумбии

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил травму в игре за сборную Колумбии на отборочном этапе чемпионата мира по футболу 2022 года. Барриос покинул поле на 32-й минуте из-за повреждения, его место на поле занял Луис Диас. О характере повреждения колумбийца ничего не сообщается.