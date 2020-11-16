Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в следующем сезоне, если она пропустит текущий. По его мнению, шансы будут у всех.

«Женя как опытная и умная девушка прекрасно понимает, что если и возвращаться, то в суперформе, а не в той, в которой она порой была у Брайана. Думаю, что именно для этого она и вернулась к Этери Георгиевне», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что если Медведева наберет суперформу, то они с тренером решат, стоит ли возвращаться. Если же форма не будет набрана, то, опять же, дальнейшие действия будут обсуждаться с тренером.

Напомним, в сентябре Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, однако из-за травмы спины еще не принимала участие в соревнованиях.