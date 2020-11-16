Российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом на групповом этапе Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Игра состоится сегодня, 17 ноября, и начнется не ранее 23:00 по московскому времени.

На старте турнира Рублев встречался с испанцем Рафаэлем Надалем и потерпел поражение в двух партиях. Циципас также начал Итоговый турнир с поражения, в трех сетах уступив австрийцу Доминику Тиму. Теннисисты представляют группу «Лондон-2020».

Вторая группа называется «Токио-1970», в ней выступают первая ракетка мира серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.