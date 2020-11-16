Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом в рамках группового этапа Итогового турнира АТР, который проходит в Лондоне (Великобритания). Матч состоится сегодня, 17 ноября, и начнется не ранее 17:00 по московскому времени.

Ранее спортсмены одержали по одной победе: Надаль в двух партиях одолел россиянина Андрея Рублева, Тим в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса. Спортсмены выступают в группе «Лондон-2020», Рублев и Циципас сегодня сыграют друг с другом.

Вторая группа носит название «Токио-1970», в нее попали первая ракетка мира серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.