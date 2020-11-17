Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 17 ноября, сыграет против подмосковных «Химок» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоится в Петербурге на «Сибур-Арене», ее начало назначено на 20:00 по московскому времени.

Команда из Петербурга на данный момент сыграла всего четыре матча в текущем сезоне Евролиги: сначала сама команда находилась на карантине из-за вспышки коронавируса, затем переносились матчи из-за проблем с коронавирусом у соперников. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», «Барселону» и «АСВЕЛ», а также уступил «Олимпиакосу».

«Химки» в сезоне-2020/21 сыграли 7 матчей в Евролиге, из них проиграли шесть. Победу подмосковная команда одержала только над сербским коллективом «Црвена Звезда».