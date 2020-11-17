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  • 10:56,  17 ноября 2020
Баскетбол
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Прямая трансляция матча «Зенит» — «Химки» в баскетбольной Евролиге

Прямая трансляция матча &#171;Зенит&#187; &#8212; &#171;Химки&#187; в баскетбольной Евролиге
БК "Зенит". Фото: Nevasport/Вероника Перминова

Петербургский «Зенит» сегодня, 17 ноября, на своем паркете принимает подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдет на «Сибур-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Команда из Петербурга на данный момент сыграла всего четыре матча в текущем сезоне Евролиги из-за проблем с коронавирусом в команде. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», «Барселону» и «АСВЕЛ», а также уступил «Олимпиакосу». Встречи с миланской «Олимпией» и греческим «Панатинаикосом» были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде соперника.

«Химки» в сезоне-2020/21 сыграли 7 матчей в Евролиге, из них проиграли шесть. Победу подмосковная команда одержала только над сербским коллективом «Црвена Звезда».

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