Прямая трансляция матча «Зенит» — «Химки» в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» сегодня, 17 ноября, на своем паркете принимает подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдет на «Сибур-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Команда из Петербурга на данный момент сыграла всего четыре матча в текущем сезоне Евролиги из-за проблем с коронавирусом в команде. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», «Барселону» и «АСВЕЛ», а также уступил «Олимпиакосу». Встречи с миланской «Олимпией» и греческим «Панатинаикосом» были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде соперника.