Сборная Испании по футболу сегодня, 17 ноября, сыграет с командой Германии заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА в сезоне-2020\21.

Игра состоится в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья», начало назначено на 22:45 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь:

Сборная Германии пока не проигрывала в текущем розыгрыше Лиги наций, но одержала всего две победы при трех ничейных результатах. В предыдущем туре дружина Йоахима Лева обыграла команду Украины на своем поле со счетом 3:1. Пока Германия возглавляет турнирную таблицу своей группы с результатом в 9 очков.

Сборная Испании уступила на выезде Украине в Лиге наций, но обыграла ее дома, а также победила сборную Швейцарии. Сейчас у испанцев 8 очков в активе.