Сенат США принял новый законопроект о борьбе с допингом, благодаря которому американские суды смогут уголовно наказывать за применение допинга на тех спортивных соревнованиях, в которых участвуют представители США.

О принятии закона сообщает Антидопинговое агентство США (USADA). Согласно сообщению агентства, данный закон устанавливает наказания за различные мошеннические схемы с допингом, а также защищает информаторов от возможной мести и предоставляет возмещение спортсменам, обманутым в результате допинговых споров

Законопроект назван именем информатора WADA Григория Родченкова, которые сбежал в США и сделал заявления о мошеннической допинг-схеме на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.