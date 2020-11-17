Волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получил российское спортивное гражданство и теперь может выступать за национальную команду России.

Об этом волейболист сообщил агентству ТАСС.

«Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом», — заявил Пашицкий, подчеркнув, что пока рано забегать вперед и очень много работы нужно проделать в клубе, а затем уже думать о сборной.

Дмитрий Пашицкий родился в Киеве, однако спортивную карьеру начинал в Эстонии, поэтому имел эстонское спортивное гражданство, но за местную сборную заигран не был. С 2017 года Пашицкий выступает в российском чемпионате, сначала он играл за кемеровский «Кузбасс», а в 2020 году перешел в петербургский «Зенит!.