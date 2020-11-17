Российская прима-балерина Анастасия Волочкова высказалась о ситуации со сливом интимного видео нападающего сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» Волочкова заявила, что Дзюба не сделал ничего недостойного, никого не насиловал и не бил, а у нее самой подобных видео очень много.

Затем Волочкова обратилась к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который отказался от вызова Артема Дзюбы в сборную после истории со скандальным видеороликом.

«Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло — отстранять от поля боя. Вместо того, чтобы защитить своего человека, он взял его и просто предал!», — сказала Волочкова, а затем расплакалась в кадре.