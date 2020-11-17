Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче против немца Александра Зверева на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

Слова Медведева цитирует портал Nitto ATP Finals. Теннисист отметил, что в игре поначалу было все шатко для обоих теннисистов, а интенсивность стала одной из самых высоких в карьере. Секрет успеха, по мнению Медведева — это концентрация на протяжение всего матча.

«Подача с руки? Я ни в коем случае не хотел проявлять к Александру неуважение», — отметил Медведев, добавив, что сделал такой трюк при счете 30:30, а не при счете 40:0. Как объяснил решение россиянин, его широкая подача работала не так хорошо, поэтому Медведев решил схитрить. «Это был ход, просто чтобы выиграть. Это действительно сработало, но считаю, что он хорошо ответил», — сказал Медведев.

Напомним, Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в двух сетах.