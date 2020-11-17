В США приняли новый закон, который был назван именем нашего соотечественника. Это ли не повод о нем поговорить? «Закон Родченкова» принят сенатом США и в течение десяти дней должен быть подписан пока действующим президентом штатов Дональдом Трампом.

Законопроект позволит привлекать к уголовной ответственности всех причастных к нарушению антидопинговых правил, и речь идет не только о спортсменах. При этом закон будет распространяться не только на американских, но и на иностранных тренеров, врачей и функционеров, которые причастны к соревнованиям с заявленными на них атлетами из США. «Закон Родченкова» предусматривает наказание в виде штрафа, который может достичь даже миллиона долларов, а также лишения свободны до десяти лет и конфискации имущества, находящегося на территории США.

Всемирное антидопинговое агентство уже подвергло закон критике, так как ВАДА считает, что он может подорвать международную систему антидопингового контроля из-за своей экстерриториальности. В ответ представитель американского антинаркотического управления Энтони Джонс заявил, что веру в систему контроля уже подорвала реакция ВАДА на допинговые скандалы в России.

Первый вопрос, который возникает сразу же у человека, далекого от политики, почему закон будет подписывать Трамп, если срок его президентства подходит к концу? Понятно, что это вполне законно и распространенная практика, но с логикой совсем расходится, ведь Трамп подпишет (или не подпишет) и уйдет, а разгребать последствия будет его последователь, кем бы он ни был.

Второй вопрос: на кого нацелен этот законопроект? Есть ли задача поймать за руку кого-то конкретного, возможно, из конкретной страны? Может быть, чтобы снова создать прецедент с нейтральным флагом и отсутствием гимна? Не зря ведь закон отдельной страны почему-то распространяется не только на ее граждан. Да и наша страна по касательной была упомянута в качестве негативного примера — как напоминание, что случается без таких законов (речь об Олимпиаде в Сочи).

По словам двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева, он поддерживает такой закон, если это будет распространяться не только на российских спортсменов.

«Я считаю, что любое государство должно узаконить такие жесткие требования к людям, которые используют допинг. Не только спортсменам, а всем, кто причастен к этому виду деятельности. Если это на равноправной основе будет использоваться, то я двумя руками за, это здорово», — сказал Васильев в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Известный биатлонист добавил, что использование допинга можно приравнять к незаконному обороту наркотиков.

«Это приблизительно то же самое, потому что использование допинга и продажа — это равнозначно в моем понимании зло, сопоставимое с распространением наркотиков. Думаю, что дел по допингу снизилось бы, потому что никому не хочется в тюрьму. Сейчас за использование допинга худшее, что ему грозит, это отстранение. А когда спортсмену, чиновнику или тренеру грозит реальный срок, то многие задумаются, стоит этим заниматься или нет», — резюмировал Васильев.

Прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова восприняла новость без особого интереса.

«Я не очень понимаю, как законы США могут к нам относиться, почему мы должны это обсуждать? Нам-то что? Это просто смешно. Почему мы должны заботиться о законах США? Мне это неинтересно», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом Nevasport.

В любом случае, об «интересности» или позитивном влиянии нового закона на чистоту спорта мы сможем судить как минимум через год, когда пройдет некоторое время, чтобы собралась определенная выборка, которую можно будет сравнить с предыдущей статистикой. Тогда и поймем, зачем нужен был этот закон, на кого он был нацелен и кто от него выиграл.