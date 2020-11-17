Российская телеведущая Дана Борисова высказалась о сливе интимного видео нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы.

В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1″ Борисова отметила, что имеет множество таких видео, и их также сливали интернет. В такой ситуации, по мнению телеведущей, нужны стальные нервы. «Я — терминатор. Слили, полюбовались — и ради бога», — сказала Борисова.

Также телеведущая отметила, что встает вопрос безопасности: неизвестно, кто слил видео в сеть, однако многие СМИ приписывают это блогеру Наталье Веретенниковой.

«Надо иметь в виду, что сейчас таких блогерш-проституток в интернете реально миллион. Надо быть аккуратным и сто раз подумать…», — сказала Борисова, подчеркнув, что из секс-скандала Дзюбы не нужно делать трагедию, ведь они были есть и будут.