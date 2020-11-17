Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на высказывания норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё, которые призвали Россию извиниться за использование допинга.

Слова Тихонова цитирует портал Sport24. Эксперт отметил, что с уважением относится к Норвегии, однако нужно научиться вытирать сопли на финише.

«Когда норвежцы финишируют, то у них висит по 5-10 сантиметров соплей на бороде. Только посмотрите на их бледные лица», — заявил Тихонов, назвав норвежских спортсменов узаконенными астматиками.

«Неужели вся страна — астматики!? Занимайтесь своим делом, биатлон без вас не погибнет», — заключил Тихонов.

Напомним, ранее Тарьей Бё отметил, что главное в допинг-делах не наказание, поскольку такое происходит всегда, а извинение за ошибки, благодаря которому можно вернуть симпатии спортивного мира.