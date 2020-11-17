В России на утро вторника, 17 ноября, зафиксировано 22 410 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 442 смерти от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 22 055 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 69,5 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 1 971 013 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 475 904 человека, еще 33 931 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 5882 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге новый рекорд — 2130 новых случаев за один день.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 55 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 11,2 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (8,8 млн зараженных), третье место — Бразилия (5,8 млн зараженных).