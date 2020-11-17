Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась об отборе в сборную России по биатлону на этапы Кубка мира через контрольные старты.

«Странно определять состав по двум спринтам. Победа в спринтерской гонке не отражает полной работы спортсмена. Это закрытая гонка», — отметила Богалий, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Как считает эксперт, было бы логичнее провести гонку преследования по результатам первого спринта, поскольку биатлон становится более контактным видам спорта.

Богалий отметила, что на отборе почему-то сборная ушла в классические дисциплины, а это только одна сторона медали. «Нам нужны универсальные спортсменки, которые выдерживают нагрузку, в том числе психологическую, на четырех огневых рубежах», — подчеркнула Богалий, добавив, что тренерскому штабу виднее.

Напомним, женская сборная России провела контрольные старты на прошлой неделе в Тюмени.