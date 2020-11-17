Тренерский штаб сборной России по биатлону отменил контрольную тренировку, которая должна была состояться сегодня, 17 ноября.

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» Союза биатлонистов России. Согласно заявлению СБР, в данной контрольной тренировке нет необходимости, поскольку тренеры уже определились с составом команды на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.

Известно, что состав сборной России по биатлону будет объявлен в среду, 18 ноября, в эфире телеканала «Матч ТВ». Время объявления состава — 12:00 по московскому времени.

Напомним, уже 28 ноября стартует розыгрыш Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21. Первые два этапа Кубка мира в текущем сезоне пройдут в финском Контиолахти, третий и четвертый — в австрийском Хохфильцене.