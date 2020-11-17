Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о прогрессе Ульяны Кайшевой в межсезонье и ее результатах на контрольных стартах в сборной России.

В интервью пресс-службе СБР Польховский отметил, что Кайшева готовилась к сезону в составе сборной Удмуртии, а ее победа в спринте свидетельствует о хороших кондициях.

По словам Польховского, Кайшева находися в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира по биатлону.

«Её пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть», — отметил Польховский.

Напомним, полный состав сборной России по биатлону станет известен завтра, 18 ноября.