Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о принятом сенатом США «законе Родченкова».

По словам Васильева, любое государство должно узаконить такие жесткие требования к людям, которые используют допинг. Он отметил, это должно касаться не только спортсменов, а всех, кто причастен к этому виду деятельности.

Известный биатлонист добавил, что использование допинга можно приравнять к незаконному обороту наркотиков.

«Это приблизительно то же самое, потому что использование допинга и продажа — это равнозначно в моем понимании зло, сопоставимое с распространением наркотиков. Думаю, что дел по допингу снизилось бы, потому что никому не хочется в тюрьму. Сейчас за использование допинга худшее, что ему грозит, это отстранение. А когда спортсмену, чиновнику или тренеру грозит реальный срок, то многие задумаются, стоит этим заниматься или нет», — сказал Васильев в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Ранее стало известно, что сенат США принял новый законопроект о борьбе с допингом, благодаря которому американские суды смогут уголовно наказывать за применение допинга на тех спортивных соревнованиях, в которых участвуют представители США.