Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон не вошла в состав сборной Швеции по биатлону на предновогодние этапы Кубка мира в сезоне-2020/21.

Информацию об этом сообщает SVT. Стина Нильссон стала лишь 11-й в своей дебютной биатлонной гонке, допустив три промаха.

Как стало известно шведскому телеканалу, место в мужской национальной команде получил дебютант сборной Мальте Стефанссон. На старте сезона в Идре он заняла четвертое место.

Всего на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти выступят сразу семь шведских биатлонисток: шесть — по квоте Кубка наций, а также победительница Кубка IBU Элизабет Хёгберг по личной квоте.

Напомним, Стина Нильссон перешла в биатлон из лыжных гонок по окончании сезоне-2019/20. Спортсменка готовилась в межсезонье по особой программе с упором на стрельбу.