Российский фигурист, призер чемпионата Европы Александр Самарин пропустит этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве из-за проблем со спиной.

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, слова которого цитирует портал РИА Новости. «Самарин не выступит на Гран-при», — сообщил глава ФФККР.

Отметим, Александр Самарин продолжает восстанавливаться после травмы спины. В конце октября фигуристу пришлось лечь на обследование в Всероссийский центр экстренной и радиационной помощи МЧС России имени А.М. Никифорова в Санкт-Петербурге — в этой клинике взялись лечить фигуриста. На этапе Кубка России в Москве Самарин выступил без четверных прыжков в произвольной программе, поскольку вышел на старт почти сразу после травмы.