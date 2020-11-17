Стало известно, что два игрока подмосковного баскетбольного клуба «Химки» не смогут принять участие в матче регулярного чемпионата Евролиги против петербургского «Зенита».

Как сообщает портал РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба, не сыграют сегодня в Петербурге американский центровой Девин Букер, а также сербский защитник Стефан Йович.

Из-за травмы Букер пропустил последние три встречи «Химок». Йович пока не выходил на паркет в текущем сезоне.

Напомним, игра «Зенита» и «Химок» в рамках девятого тура Евролиги состоится сегодня, 17 ноября, на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге. На данный момент «Зенит» провел четыре матча в регулярном чемпионате Евролиги, три из которых выиграл. «Химки» провели семь встреч и выиграли только одну из них.