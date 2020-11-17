Российские биатлонисты, члены национальной команды Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на два источника, близких к сборной России. Отметим, сейчас команда находится в Ханты-Мансийске, на прошлой неделе мужская сборная провела две контрольные гонки, чтобы тренеры определили состав на первые этапы Кубка мира в сезоне-2020/21.

Кирилл Стрельцов принял участие только в первой отборочной гонке, которая состоялась 11 ноября, и занял 7-е место. Никита Поршнев пропустил обе контрольные гонки.

Ранее в мужской сборной России коронавирусом переболели Петр Пащенко и Александр Поварницын, это произошло на сборе национальной команды в Алдане, Якутия.