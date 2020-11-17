Российский боксер, депутат Государственной Думы Николай Валуев высказался о принятии сенатом США «закона Родченкова».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Валуев отметил, что контрсанкции со стороны России будут выглядеть как попытка оправдания.

«Страна даже с соглашением об экстрадиции может никуда спортсмена не отправлять. Однако, как правило, у США хватает рычагов, чтобы добиться выполнения этого соглашения», — отметил Валуев, подчеркнув, что если бы этот американский закон был нацелен только на граждан США, то было бы другое дело.

«Думаю, это решение вряд ли придаст привлекательности Соединенным Штатам, но тут речь идет о попытке окучить весь мир», — сказал Валуев, добавив, что в России существует аналогичный антидопинговый закон, но он касается российских спортсменов и функционеров.