Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал о том, как он относится к экс-гендиректору «Спартака» и нынешнему тренеру «Ростова» Валерию Карпина.

В эфире ютуб-канала «МЯЧ Production» Павлюченко заявил, что уважает Карпина. «Я ему благодарен за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию», — заявил Павлюченко.

По словам футболиста, Карпин пришел на должность директора и заявил Павлюченко, что тот не будет играть. «У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко.

Напомним, Роман Павлюченко выступал за московский «Спартак» с 2003 по 2008 год, после этого он несколько лет провел в лондонском «Тоттенхэме».