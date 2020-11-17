В ночь с 21 на 22 ноября состоится номерной турнир UFC 255, на котором пройдут сразу два титульных поединка. Рассказываем о них и еще нескольких боях, которые нельзя пропустить.

Антонина Шевченко — Ариана Липски

Киргизская девушка-боец, которую большинство знает как сестру чемпионки UFC, встретится с бразильянкой Липски. 26-летняя Ариана начала в UFC с двух поражений, но затем последовало две победы, благодаря чему она сохранила место в главном промоушене. «Пантера» идет в UFC крайне нестабильно, чередуя победы и поражения. В последнем своем поединке она уступила Кетлин Чукагян, которая ранее вдрызг проиграла Валентине Шевченко. И все же Антонина Шевченко — интересный боец, который неотделим от Валентины, поэтому будет странно заострять внимание только на титульном поединке, игнорируя бой в прелиме.

Хоакин Бакли — Джордан Райт

Джордан Райт пока совсем неизвестен в UFC — он провел один бой, в котором победил Айка Виллануэву в первом раунде после остановки доктором. Хоакин Бакли же успел прославиться: это автор самого мощного нокаута года, а, может, и во всей истории UFC. В начале октября Бакли победил Импу Касанганая на турнире UFC Fight Island 5 и заработал около 73 тысяч долларов, а также 50 тысяч призовых бонусом за лучшее выступление вечера. Бакли отправил Касанганая в нокаут ударом ноги с разворота в тот момент, когда соперник держал его за вторую ногу. Все будут ждать от Бакли повторения шоу, но, естественно, вряд ли что-то подобное произойдет.

Маурисио Руа — Пол Крейг

Соперник Сегуна в предыдущем бое, Антонио Ногейра, ушел из ММА, а вот Руа продолжает биться. Бразильцу не так много, всего 38, но ему есть, что доказывать. Например, что он сильнее шотландца Пола Крейга, с которым год назад у них была зафиксирована ничья. Крейг недавно жестко задушил в треугольнике Гаджимурада Антигулова, но с Сегуном такое не пройдет. Посмотреть на реванш точно будет интересно.

Валентина Шевченко — Дженнифер Майа

Вряд ли кто-то сомневается в победе Валентины, особенно на фоне того, что Майа многие считают незаслуженным претендентом. Бразильянка идет на серии лишь из одной победы над Джоанн Калдервуд, а до этого она уступила Кетлин Чукагян. Возможно, лучшим соперником для Шевченко была бы Синтия Калвилло, которая не проигрывала уже четыре боя, но она будет драться с той же Чукагян в этом же карде. Вот и посмотрим, кто покажет себя лучше в рамках одного турнира.

Дейвесон Фигередо — Алекс Перез

На фоне отсутствия широкого интереса к наилегчайшему весу и поднятия — к женским ММА, еще непонятно, чей титульный бой должен быть мейн-ивентом, но закрывать вечер доверили именно Фигередо и Перезу. Изначально Дейвесон должен был драться с Коди Гарбрандтом, но тот получил травму, поэтому матч-мейкеры нашли наиболее подходящего претендента. Увы, но Аскар Аскаров пока не был по достоинству оценен.