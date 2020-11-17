Российскому бойцу смешанного стиля, выступавшему в UFC, Адаму Яндиеву предъявили обвинения в нанесении легкого вреда здоровью другому бойцу Сергею Харитонову.

Информацию о деле Яндиева сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва, ее слова цитирует портал телеканала «РЕН ТВ».

Меркачёва заявила, что была у Яндиева, которого задержала полиция. «Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела», — сказала представитель ОНК.

Также Меркачева отметила, что сегодня, 17 ноября, полиция выйдет с ходатайством об аресте Яндиева.

Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.