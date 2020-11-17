Российский фигурист Илья Яблоков выступит вместо Александра Самарина на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Информация об этом появилась на сайте Международного союза конькобежцев.

Александр Самарин снялся с турнира из-за того, что продолжает восстанавливаться от травмы спины.

Ранее замена прошла и в женском одиночном катании: Елизавета Нугуманова выступит в Москве вместо Евгении Медведевой, которая также еще не решила проблемы со спиной.

Напомним, этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве пройдет с 20 по 22 ноября. В первый день спортсмены покажут короткие программы, во второй — произвольные, а на воскресенье, 22 ноября, запланировано гала-шоу.