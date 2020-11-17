Сборная России по футболу сегодня, 18 ноября, сыграет с командой Сербии заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра состоится в Белграде на стадионе «Црвена Звезда» и начнётся на 22:45 по московскому времени.

Сейчас сборная России идёт на первом месте в турнирной таблице своей группы, команда Станислава Черчесова набрала 8 очков за пять туров. Сборная Сербии идет на последнем месте в группе, команда набрала всего три очка.

Отметим, первый матч Сербии и России в текущем розыгрыше Лиги наций состоялся в сентябре 2020 года в Москве. Россия победила Сербию со счетом 3:1, дубль в матче оформил Артем Дзюба (один гол с пенальти), еще один мяч забил Вячеслав Караваев.