Московские «Спартак» и «Динамо» проведут очный матч 15-го тура российской премьер-лиги в футболках, посвященных 100-летию легендарного футболиста и тренера Константина Бескова. Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на «Р-Спорт».

По словам главы департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова, представители «Спартака» 18 ноября посетят могилу экс-тренера «Спартака» и «Динамо» Бескова, а футболисты при этом выйдут на матч между командами в специальных футболках. Отмечается, что на табло стадиона будет показан ролик, посвященный Бескову.

Отметим, игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Арена» 21 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Под руководством Константина Бескова «Спартак» два раза выигрывал чемпионат СССР, вместе с «Динамо» Бесков дважды побеждал в Кубке СССР и один раз – в Кубке России.