Петербургский СКА сегодня, 18 ноября, сыграет против челябинского «Трактора» матч регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца». Начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.

Это первая встреча команд в текущем сезоне КХЛ. В прошлом году команда Валерия Брагина одержала победу над «Трактором» в Челябинске со счетом 4:3 в овертайме, но уступила дома со счетом 1:2.

И СКА, и «Трактор» выиграли последние четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ после международного перерыва. Петербуржцы обыграли «Йокерит», «Витязь», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а «Трактор» сумел победить магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар» и «Йокерит».