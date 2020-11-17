В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» дома потерпел поражение от омского «Авангарда» со счетом 2:3.

В составе омичей по шайбе забросили Сергей Толчинский с передачи Корбэна Найта на 11-й минуте, Кирилл Семенов с передач Алексея Емелина и Александра Хохлачева на 24-й минуте и Вилле Покка с передач Андрея Стася и Иржи Секача на 37-й минуте встречи.

У хабаровчан отличились Томас Зогорна с передачи Гинека Зогорны на 4-й минуте и Александр Горшков в большинстве с передач Гинека Зогорны и Томаса Зогорны на последней минуте матча.

После 26 матчей команда Боба Хартли занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 36 очков. У подопечных Сергея Светлова 22 очка после 28 матчей и десятое место на Востоке.