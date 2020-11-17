Всемирное антидопинговое агентство WADA высказало позицию относительно принятия сенатом США «Закона Родченкова», который позволит бороться с допинговыми мошенническими схемами.

«WADA наряду с рядом правительств и спортивных организаций имеет обоснованные опасения по поводу закона Родченкова», — цитирует слова представителя WADA агентство Reuters.

Как считают в WADA, принятие такого закона может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, а это поставит под угрозу единый свод антидопинговых правил для спортсменов по всему миру.

«WADA также хочет понять, почему этот законопроект исключает обширные области американского спорта, в частности, профессиональные лиги и все виды студенческого спорта», — отмечает представитель WADA, а также задается вопросом, почему закон годится для всего мира, но не годится для большей части американского спорта.