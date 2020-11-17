Тарасов: Применил бы к Яндиеву самые жесткие меры, это отвратительный случай

Боец ММА и блогер Артем Тарасов поделился мнением о драке Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

По словам Тарасова, главное в единоборствах – это не драться на улице, а здесь можно увидеть, как мы человек (речь о Яндиеве) наносит сначала одному удар, а потом сразу же наносит удар Харитонову.

По мнению Тарасова, это надо пресекать, так как это реально отвратительный случай.

«Сергей Харитонов – вдвшник, человек, который служил и знает, как себя вести, дрался очень-очень много где и очень много с кем. Очень уважаемый боец во всем мире, а не только в России. Поэтому я полностью на его стороне и желаю ему здоровья, надеюсь, что все получится» — сказал Тарасов, слова которого приводит Sports.ru.

Блогер добавил, что к Яндиеву он бы применил самые жесткие меры.