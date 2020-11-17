Тарасов: Применил бы к Яндиеву самые жесткие меры, это отвратительный случай

Боец ММА и блогер Артем Тарасов поделился мнением о драке Сергея Харитонова и Адама Яндиева.
По словам Тарасова, главное в единоборствах – это не драться на улице, а здесь можно увидеть, как мы человек (речь о Яндиеве) наносит сначала одному удар, а потом сразу же наносит удар Харитонову.
По мнению Тарасова, это надо пресекать, так как это реально отвратительный случай.
«Сергей Харитонов – вдвшник, человек, который служил и знает, как себя вести, дрался очень-очень много где и очень много с кем. Очень уважаемый боец во всем мире, а не только в России. Поэтому я полностью на его стороне и желаю ему здоровья, надеюсь, что все получится» — сказал Тарасов, слова которого приводит Sports.ru.
Блогер добавил, что к Яндиеву он бы применил самые жесткие меры.
Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.
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