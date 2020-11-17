Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о мерах безопасности, которые будут обеспечены на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

На пресс-конференции в агентстве ТАСС Коган заявил, что участники этапа Гран-при живут в отдельном крыле гостиницы и пользуются отдельными лифтами, откуда они будут попадать в чистую зону комплекса. Во время этапа будет ограничено общение спортсменов с представителями СМИ.

Раздевалки спортсменов, по словам Когана, будут оснащены специальными санитарными средствами, а у всех, кто будет входить на территорию комплекса «Мегаспорт», будут измерять температуру.

Напомним, этап Гран-при по фигурному катанию в Москве начнется в пятницу, 20 ноября, и продлится по 22 ноября.