Сборная России провела предыгровую тренировку в рамках подготовки к матчу группового этапа Лиги наций с командой Сербии.

Об этом сообщается на странице сборной России в Twitter.

Ранее стало известно, что перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России произошла замена судей. Изначально предполагалось, что обслуживать встречу будет польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански.

Напомним, Россия на выезде сыграет с Сербией в среду, 18 ноября. Игра будет проходить в Белграде, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Накануне подопечные Станислава Черчесова в гостях проиграли сборной Турции в товарищеской встрече — 2:3. Польский арбитр Шимон Марчиняк удалил россиянина Андрея Семенова, за что был подвергнут резкой критике.