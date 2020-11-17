Олимпийская чемпионка 2018 года Алена Савченко высказалась о влиянии элементов ультра-си на длину спортивной карьеры фигуристок, а также отметила быстрое выгорание современных спортсменок.

В интервью порталу «Чемпионат.com» Савченко отметила, что сегодня многие фигуристки выигрывают медали в юном возрасте и заканчивают карьеру к 16 годам. «Уверена, что элементы ультра-си можно учить не только в подростковом возрасте, но для этого надо держать себя в форме и ответственно относиться к своему организму», — отметила Савченко.

По мнению фигуристки, сейчас многие спортсменки быстро теряют интерес к виду и выгорают. «Сложно сохранять мотивацию, когда тебя «обпрыгивают» 13-летние дети. Тут важно найти правильную цель», — отметила Савченко, добавив, что она всегда стремилась становиться лучше самой себя и имела цель выиграть Олимпийские игры.